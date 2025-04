Santiago Gimenez Milan, spunta il retroscena! Club infastidito da Conceicao, la ricostruzione

Condividi via email

Santiago Gimenez Milan, clamoroso retroscena: il club è infastidito dall’utilizzo dell’attaccante da parte di Sergio Conceicao

Come riportato da calciomercato.com, potrebbe aprirsi un caso Santiago Gimenez, acquisto di punta del calciomercato Milan dello scorso gennaio, in casa rossonera:

PAROLE – «Le scelte del tecnico vanno rispettate, ma non faranno felice il club rossonero visto l’investimento da 35 milioni per strappare il messicano al Feyenoord. Ecco perché la scelta del nuovo allenatore andrà valutata anche in funzione di Gimenez e delle sue caratteristiche».