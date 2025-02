Santiago Gimenez a Sky: «In campo non avrò pensieri, siamo qui per vincere. Sulla partita penso...»

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha parlato anche a Sky prima della gara di questa sera in Champions League contro il Feyenoord

Intervenuto a Sky, Santiago Gimenez ha parlato così prima di Feyenoord-Milan:

PAROLE – «Si sto bene, il cuore è a 100 all’ora. Cosa ci potrebbe essere di meglio che vivere questa partita contro una squadra con cui ho un bellissimo passato. Sarà una bellissima serata. Sono molto emozionato, penso cose positive: devo pensare al Milan e farò i possibile per vincere. Partita molto difficile, siamo sempre stati un avversario duro. Sono emozionato perchè sono al Milan e ora devo pensare a vincere per questa squadra. In campo non c’è spazio per troppi pensieri. Sensazione speciale, tutti mi hanno accolto nella miglior maniera possibile: ci sono grandi giocatori e persone. Tutti amici che stanno cercando di aiutarmi».