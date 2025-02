Santiago Gimenez Milan, Pellissier pazzo del messicano! Elogi a non finire per la punta

Santiago Gimenez Milan, Sergio Pellissier, ex attaccante, ha esaltato le qualità della nuova punta rossonera, in gol sabato ad Empoli

Intervenuto nel corso del podcast ‘Calcio Selvaggio’, l’ex attaccante del Chievo Verona Sergio Pellissier ha parlato così di Santiago Gimenez, acquistato dal calciomercato Milan a gennaio e in gol sabato pomeriggio ad Empoli.

PAROLE – «Non l’ho visto benissimo in questi anni, però devo dire che la partita l’ho vista ed è un attaccante bello, di qualità, e che fa gol subito all’esordio e non è una cosa da tutti. Non mi dispiace ecco. È un attaccante che potrebbe far bene».