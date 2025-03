Santiago Gimenez Milan, Donadoni lo difende: «Sta attraversando una fase normale per un giovane in Italia. Vi spiego»

Condividi via email

Santiago Gimenez Milan, Roberto Donadoni, leggenda rossonera, ha commentato il momento di appannamento del messicano

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni, ex Milan, ha parlato così di Santiago Gimenez:

PAROLE – «Quando arrivi in un nuovo campionato è normale, anche dopo un inizio importante, attraversare un periodo di adattamento. Anche perché il Milan, complice l’eliminazione dalla Champions, ha faticato sotto il profilo dei risultati e del gioco espresso. Le vittorie in rimonta contro Lecce e Como hanno rimesso un po’ a posto le cose, ma Gimenez sente comunque la pressione e il peso della maglia. A un giovane, alla prima esperienza in Italia, può capitare».