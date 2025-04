Santiago Gimenez Milan, Vernazza lo difende! Importante presa di posizione sul messicano

Santiago Gimenez Milan, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza, ha preso le difese dell’attaccante messicano

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha parlato così di Santiago Gimenez, attaccante del Milan:

PAROLE – «Santiago Gimenez, scadenza contratto nel 2029, ha tutto il tempo per migliorare la media e giustificare l’investimento del Milan sulla sua figura di centravanti nato in Argentina, cresciuto in Messico ed emerso in Europa. A pochi giorni dal 24° compleanno, il 18 aprile, Gimenez non può essere bollato come bidone, anche se è vero che al Milan, in 60 giorni, è passato dallo status di salvatore della Champions, l’uomo che avrebbe dovuto trascinare i rossoneri al quarto posto, a soggetto misterioso in panchina».