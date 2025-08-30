Santiago Gimenez Milan, clamorosa decisione del messicano! Messaggio a Tare e Allegri, non ci sono più dubbi

Santiago Gimenez Milan, arriva la clamorosa decisione del messicano: l’attaccante ha ribadito a Tare e Allegri di voler rimanere in rossonero

Nel pre-partita di Lecce-Milan, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, aveva aperto a una clamorosa possibilità di mercato che ha scosso le fondamenta del tifo rossonero: uno scambio tra due bomber di caratura internazionale, Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Un’idea che, se si concretizzasse, potrebbe ridefinire l’attacco milanista, fornendo al nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, un’alternativa di primo piano per la prossima stagione.

Le dichiarazioni di Tare, rilasciate a caldo a bordo campo, hanno immediatamente generato un grande fermento e una lunga serie di discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Il focus principale si è spostato sulla fattibilità di un’operazione che appare estremamente complessa. Nonostante l’entusiasmo iniziale, la realtà è che ci sono diversi ostacoli da superare, primo tra tutti la volontà dei giocatori coinvolti.

Mentre l’attaccante ucraino Artem Dovbyk ha mostrato apertamente la sua disponibilità a trasferirsi in rossonero, un’intenzione che ha dato una spinta significativa a questa potenziale trattativa, la situazione per Santiago Gimenez è decisamente diversa. Il bomber messicano, punto di riferimento dell’attacco milanista e amato dal pubblico, non ha alcuna intenzione di fare le valigie. Anzi, la sua volontà è chiara e ferma: restare a Milano e giocarsi le sue carte per un posto da titolare nella squadra di Allegri.

A rafforzare questa posizione sono arrivate anche le dichiarazioni della sua agente, Rafaela Pimenta, figura di spicco nel mondo del calcio. Pochi giorni fa, la Pimenta aveva già spento sul nascere le voci di un addio, definendo categoricamente le indiscrezioni come fake news. Le sue parole sono state un chiaro segnale al mercato e ai media, ribadendo che il futuro del suo assistito è e sarà ancora al Milan.

Questo stallo evidenzia la complessità del mercato moderno, dove la volontà dei giocatori assume un ruolo sempre più centrale. Anche se il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri potrebbero essere interessati a ridisegnare l’attacco, la decisione finale spetta a Gimenez, che è determinato a continuare la sua avventura in maglia rossonera.

Per il momento, quindi, la trattativa per lo scambio Gimenez-Dovbyk sembra destinata a rimanere una suggestione di mercato, almeno finché non ci saranno sviluppi inaspettati. Il Milan dovrà fare i conti con la ferma volontà del suo attaccante messicano, che si sente a casa a Milano e non vuole lasciare il club. Tare e Allegri dovranno dunque valutare attentamente le prossime mosse e capire come agire per rinforzare la squadra, rispettando al contempo le ambizioni dei giocatori già in rosa.

(Fonte: Pietro Mazzara).