Santiago Gimenez Milan, De Grandis sorprende: «Serve tempo: da un momento all’altro si sveglierà»

Santiago Gimenez Milan, Stefano De Grandis, noto giornalista, ha indicato nel messicano uno dei punti fermi del club rossonero

Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha dichiarato:

PAROLE – «Non credo che possa farcela ad arrivare in Champions, ma il Milan va considerato per la cifra tecnica e per i giocatori che ha. Deve fare un filotto, non dico che ne deve vincere nove ma almeno sette. Altrimenti non può farcela. Gimenez? Ha fatto una bella stagione con il Feyenoord e ha iniziato bene anche l’avventura al Milan con alcuni gol. Poi si è addormentato, ma perchè il Milan era in difficoltà. Sono convinto che si può sbloccare da un momento all’altro e che sarà il centravanti buono per questo finale di stagione del Milan e anche per il prossimo anno».