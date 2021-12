Nicola Sansone, giocatore del Bologna, è intervenuto duramente contro l’obbligo vaccinale della Lega Serie A. Ecco le sue parole

Nicola Sansone, giocatore del Bologna, è intervenuto duramente contro l’obbligo vaccinale della Lega Serie A. Ecco le sue parole sul proprio profilo Instagram che hanno fatto parecchio discutere.

«Viviamo in un mondo di merda dove i diritti umani non contano un cazzo!!! Non esiste più la libertà di scelta!!!»