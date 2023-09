Sanchez a rischio per Inter-Milan del 16 settembre: i media cileni sospettano questo problema per il nerazzurro

Non arrivano buone notizie in casa Inter in vista del derby in programma al rientro dopo la sosta per le nazionali. Simone Inzaghi potrebbe perdere Alexis Sanchez per la sfida contro il Milan.

Secondo quanto riportato dai media cileni, si tratterebbe di un problema di anemia per l’attaccante, ieri assente nella sfida che il Cile ha giocato contro l’Uruguay. Tuttavia l’Inter non avrebbe ricevuto comunicazioni dalla Nazionale. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.