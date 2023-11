Sancet Milan: il giocatore piace ma c’è un doppio ostacolo

Il Milan si muove sul calciomercato con un’attenzione particolare ai giovani. In tal senso occhi in Liga per il centrocampista Sancet

Si guarda in casa Athletic Bilbao. Il Milan si muove sul calciomercato con un’attenzione particolare ai giovani. In tal senso occhi in Liga per un centrocampista:

Secondo ‘Okfichajes.com’ si tratterebbe di Oihan Sancet, , su di lui ci sono già le attenzioni di svariati top club. Milan e Arsenal le società che hanno preso informazioni in maniera più convinta. La strada si preannuncia in salita: oltre alla concorrenza dei Gunners, il trequartista è blindato da un contratto in scadenza 2032 e con una clausola rescissoria da ben 80 milioni di euro.