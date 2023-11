San Siro, rinviata l’udienza per il ricorso sul vincolo: i dettagli

È stata rinviata l’udienza prevista per oggi al Tar della Lombardia sul ricorso contro il vincolo storico per San Siro

Tutto posticipato. Altro capitolo nella telenovela San Siro. Oggi è stata rinviata la prima udienza sul ricorso del Comune di Milano contro il vincolo storico posto dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano sul secondo anello, che di fatto vieterebbe la sua demolizione, come invece avevano richiesto Inter e Milan nel progetto per il nuovo stadio.

A questo punto la palla passa al presidente del Tar, che fisserà una nuova udienza nel mese di dicembre.