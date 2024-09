San Siro Milan, Riva (ASS. allo Sport Comune di Milano) ASSICURA: «Faremo di TUTTO per tenere le squadre in città». E lancia un MONITO a Sala

San Siro-Milan, Riva, assessore allo sport del Comune di Milano, ha parlato del futuro dell’impianto: monito al sindaco Sala

A margine di un evento pubblico in città, Martina Riva, assessore allo sport del Comune di Milano, ha parlato così del futuro di San Siro:

PAROLE – «Il mio obiettivo come assessore allo Sport è che Milan e Inter siano orgogliose di giocare in questa città e quindi faremo di tutto per rendere possibile il fatto che restino qua. Ovviamente ci sono tanti temi, ci sono le leggi di questo paese, c’è il discorso della sovrintendenza che va rispettata. Ecco, io mi auguro solo che ci si renda conto che uno stadio senza le squadre è più un danno per la città che qualcosa di positivo. Dobbiamo valorizzare il patrimonio storico senza però dimenticarci che le squadre hanno dei bisogni anche legati ai loro incassi per essere competitivi in Europa. Il calcio porta tanto lavoro, tanto turismo e tanto valore alla nostra società e dobbiamo proteggerlo».