San Siro Milan, spunta il retroscena sull’affitto dell’impianto! C’entra il Covid, arriva la decisione del TAR

San Siro Milan, niente da fare per i rossoneri e per l’Inter sull’affitto dell’impianto nel periodo del Covid: il TAR ha dato ragione al Comune

Importante retroscena svelato da Il Giorno sull’affitto di San Siro per Milan e Inter con il Comune per il periodo relativo al Covid.

Come spiega il quotidiano, l’11 ottobre 2021 il Comune aveva applicato una riduzione del canone del 22,73% per il 2019-2020 e del 19,59% per il 2020-2021, invitando poi i due club a versare in totale 7.753.484 euro. Milan e Inter, però, non erano d’accordo con questo calcolo in quanto Palazzo Marino avrebbe adottato un’interpretazione “estensiva” della nozione di incassi, “ricomprendendo anche i proventi derivanti dai diritti televisivi non espressamente individuati nell’oggetto della Convenzione tra Comune e società per la gestione dello stadio”. Ieri è arrivata la sentenza della Quinta Sezione del Tar presieduta da Daniele Dongiovanni, che ha respinto il ricorso delle due società, le quali ora potrebbero ricorrere al Consiglio di Stato.