San Siro Milan, dichiarazioni forti del sindaco Sala sul tema nuovo stadio

San Siro Milan, Sala, sindaco di Milano, ha confermato che il Comune non pagherà i costi di demolizione dell’impianto

Intervenuto in Consiglio Comunale, Sala, sindaco di Milano, ha parlato così del nuovo San Siro, tema caldo per Milan e Inter:

PAROLE – «Il Comune non pagherà i costi della demolizione del Meazza. Se compreranno lo stadio, poi, è un tema dei club, se decideranno di ristrutturarlo o di semi-abbatterlo. Sulle spese di bonifica si può trattare. Oggi non sappiamo cosa c’è sotto, ci auguriamo che le bonifiche non siano molto significative perché non è un’area con una grande storia industriale. Non sono molto preoccupato. Rispetto alle intenzioni iniziali il nuovo stadio avrà più di 70mila posti e il vincolo del 50% dell’area verde è rispettato. Sarà conservata una parte del vecchio impianto? È una mediazione tra la richiesta iniziale delle squadre e quella della sovrintendenza. Su questa ipotesi avevamo avuto anche un confronto con il Ministro della Cultura Giuli e al tavolo si erano dichiarati soddisfatti».