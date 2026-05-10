Piove sul bagnato a San Siro: Leao ammonito e sotto di due gol, salterà la sfida contro il Genoa

Il portoghese rimedia un giallo pesante nel primo tempo del match contro l’Atalanta e farà scattare la squalifica in vista della penultima giornata a Marassi

Serata da incubo per il Milan a San Siro. Oltre al pesante passivo parziale che vede i rossoneri sotto per 0 a 2 contro un’Atalanta cinica e padrona del campo, arriva un’altra tegola pesantissima per Massimiliano Allegri. Al minuto 32, infatti, Rafael Leão è stato ammonito dal direttore di gara, un cartellino giallo che pesa come un macigno sulla volata Champions del Diavolo.

Il portoghese, che era entrato in diffida, sarà costretto a saltare per squalifica la prossima partita di Serie A. Si tratta della trentasettesima giornata, la penultima di questo campionato, che vedrà il Milan impegnato nella difficile trasferta di Marassi contro il Genoa. Una perdita pesantissima per l’attacco rossonero, che dovrà rinunciare al suo uomo più rappresentativo in uno dei momenti più delicati della stagione.

Al momento non è ancora stata ufficializzata la data e l’orario del match contro i rossoblù, in attesa delle decisioni della Lega Serie A sul calendario dell’ultimo turno. Quel che è certo è che Allegri dovrà ridisegnare completamente il reparto offensivo per sopperire all’assenza del numero dieci, proprio mentre la squadra fatica a ritrovare la via del gol e della vittoria.