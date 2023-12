San Siro, quanto costa l’affitto dell’impianto al Milan: ricavi record per la società che lo gestisce

Calcio&Finanza ha analizzato i costi per Milan e Inter per l’affitto di San Siro. Ecco quanto spendono i rossoneri

Ricavi record. Calcio&Finanza ha analizzato i costi per Milan e Inter per l’affitto di San Siro. Ecco quanto spendono i rossoneri:

le cifre nel corso del 2022/23 sono rimaste stabili rispetto alla stagione 2021/22 in una annata in cui anche la società M-I Stadio SRL, la società formata da Inter e Milan per gestire l’impianto, ha visto ricavi e utile record. M-I Stadio ha infatti chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con ricavi per 27,1 milioni di euro (+37% rispetto ai 19,8 milioni al 30 giugno 2022) e un utile pari a 3,6 milioni di euro (+1,0 milioni nel 2021/22), cifre mai toccate negli anni dalla società che gestisce lo stadio Meazza. Al netto dei costi riaddebitati alle società, M-I Stadio ha infatti registrato ricavi dai due club pari a 7,2 milioni di euro nel 2022/23, in calo rispetto agli 8,5 milioni del 2021/22 per l’aumento dei costi ai club per la manutenzione e la gestione dell’impianto, passati da 1,45 a 3,48 milioni di euro