Sampdoria-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Sampdoria-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la decima giornata di Serie A

Sampdoria-Milan streaming: i blucerchiati ospitano a Marassi i rossoneri in un match valido per la decima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 6 dicembre alle ore 20:45. Una trasferta insidiosa per gli uomini di Pioli, che dovranno fare i conti ancora con le pesanti assenze di Ibrahimovic e Leao, alle quali si è aggiunta ieri anche quella di Kjaer. I padroni di casa non stanno però attraversando un momento particolarmente positivo: la vittoria in campionato manca infatti dal 24 ottobre contro l’Atalanta. Si tratta di un test di maturità, l’ennesimo, per il giovane gruppo rossonero, che attualmente in testa alla classifica dovrà dimostrare di avere fame, lucidità e determinazione per continuare senza sosta il proprio percorso di crescita.

Sampdoria-Milan, streaming e diretta tv

Sampdoria-Milan è in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 20:45. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Sampdoria-Milan, ultime e probabili formazioni

SAMPDORIA – Tutti disponibili per mister Ranieri, fatta eccezione per l’infortunato Keita Balde. In difesa sembra certo del posto Lorenzo Tonelli mentre è apertissimo il ballottaggio tra Maya Yoshida e Alex Ferrari per affiancare l’ex Napoli. A centrocampo sono diversi i dubbi del tecnico romano: un posto per due sulla fascia sinistra, con Mikkel Damsgaard e Jakub Jankto a contenderselo, ballottaggio tra Albin Ekdal e Adrien Silva al centro del campo. Infine una maglia per tre giocatori al fianco di capitan Fabio Quagliarella, se la giocano Valerio Verre, Gaston Ramirez e Manolo Gabbiadini.

MILAN – Mister Pioli deve fare i conti con diverse e pesanti assenze: saranno assenti per infortunio infatti niente di meno che Ibrahimovic, Kjaer e Leao. In difesa torna Calabria sulla destra, mentre Gabbia affiancherà Romagnoli e Theo Hernandez sarà regolarmente padrone della fascia sinistra. A centrocampo si ricompone il duo Kessie-Bennacer. L’algerino ha completamente recuperato dal problema fisico e partirà quindi dal primo minuto. Davanti sarà ancora Rebic la prima punta, mentre alle sue spalle sicuri di una maglia da titolare sono Saelemaekers e Calhanoglu. Sull’esterno sinistro invece si giocano il posto Diaz, Hauge e Castillejo.

PROBABILIE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-4-1-1) – Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello, Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard, Gabbiadini, Quagliarella. All.: Ranieri.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessiè, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz, Rebic. All.: Pioli.

Sampdoria-Milan, i precedenti con Calvarese

Arbitro Sampdoria-Milan: è Giampaolo Calvarese il direttore di gara designato per il match in programma domenica prossima al Marassi. A coadiuvare il fischietto abruzzese ci saranno gli assistenti Vivenzi e Liberti; quarto uomo Aureliano; VAR Di Paolo e AVAR Mondiin. Sono 16 i precedenti tra il Milan e Calvarese: 10 successi dei rossoneri, 3 pareggi e 3 sconfitte. Leggermente meno positivo il bilancio della Samdporia che con l’arbitro di Teramo ha ottenuto 11 vittorie, 4 pareggi ma anche 7 sconfitte nei 22 precedenti.