Kjaer, nota negativa in una serata perfetta: probabile chiusura del 2020

Kjaer, un pensiero un per Pioli in una serata perfetta, iniziata male ma recuperata subito e poi messa in caldo nonostante le temperature. Questa mattina Tuttosport, sottolinea il fatto che molto probabilmente l’uscita del centrale rossonero non sarà assolutamente da sottovalutare. È il minuto 11 del primo tempo, il Milan è sotto di un goal e la situazione non si mette bene.

PROBLEMA MUSCOLARE SERIO- Il quotidiano riporta che potrebbe trattarsi di un problema muscolare per il quale potrebbe volerci un po’ di tempo, tanto da non rivedere il giocatore prima del 2021.