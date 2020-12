Sampdoria-Milan, Pioli prende tempo: ancora presto per vedere Ibra, il tecnico non intende sottovalutare i problemi muscolari

Sampdoria-Milan, Pioli prende tempo: ancora presto per vedere Ibra, il tecnico non intende sottovalutare i problemi muscolari. Lo ha detto ieri nel post partita con il Celtic e questa mattina Tuttosport ne riporta le parole mentre un altro giocatore si ferma per lo stesso tipo di problema, parliamo di Kjaer, assenza diversa da quella di Ibra, per il quale si era già trovata una soluzione.

EUROPA LEAGUE- Giovedì prossimo ci si gioca il primo posto in Europa League, non una cosa da poco in vista dei sedicesimi di finale. Pioli potrebbe optare per l’inserimento del campione svedese a Praga (Sparta già eliminato), oppure concedergli ancora riposo e rivederlo così contro il Parma il 13 dicembre.