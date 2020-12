Milan, Gabbia in rampa di lancio dopo l’infortunio di Kjaer

Matteo Gabbia è pronto a giocarsi ancora le sue chance dal 1′ minuto dopo l’infortunio muscolare di Simon Kjaer

Matteo Gabbia metterà ancora una toppa all’emergenza infortuni nella difesa del Milan. Dopo aver rimpiazzato Romagnoli ad inizio stagione, il difensore classe ’99 avrà ora il compito, non semplicissimo, di non far rimpiangere Simon Kjaer, uscito malconcio ad inizio gara contro il Celtic.

Il ragazzo del vivaio ha comunque dato più di qualche certezza quando è stato chiamato in causa. Con lui in campo, i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata 4 volte in 9 partite, subendo nelle altre 5 gare 8 reti. Per il capitano dell’Italia U21 ora bisognerà lavorare sul feeling con Romagnoli, con cui ha giocato insieme solo nella gara di ieri, quando quest’ultimo è entrato al posto del danese dopo 11 minuti.