Sampdoria-Milan, la probabile formazione rossonera: Giroud dal 1′

Sampdoria-Milan, ecco la probabile formazione rossonera per l’esordio stagionale in Serie A: Olivier Giroud pronto a partire titolare

La formazione rossonera che scenderà in campo in Sampdoria-Milan, prima giornata di Serie A, sembrerebbe ormai cosa fatta. Mister Pioli non sembrerebbe avere dubbi, e darà dunque spazio a diverse conferme (a partire dal classico modulo usato nella scorsa stagione).

Mike Maignan tra i pali che siglerà l’esordio in Serie A, solita difesa confermata con Theo, Kjaer, Tomori e Calabria, a centrocampo Bennacer e Tonali (visto l’infortunio di Kessie) e alle spalle di Olivier Giroud, anche lui al debutto nel massimo campionato italiano, ci sarà il trio formato da Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers.