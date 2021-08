Sampdoria-Milan, una poltrona per due: la serie positiva da allungare

Sampdoria e Milan, prossimi avversari in campionato, hanno entrambi una striscia positiva di imbattibilità da prolungare. Da quanto dura

Sampdoria e Milan si affronteranno nella prima giornata di Serie A. Le due formazioni hanno entrambe una striscia positiva di imbattibilità da prolungare. Emil Audero e Mike Maignan, che raccoglie l’eredità di Gianluigi Donnarumma, faranno di tutto per prolungarle.

I blucerchiati hanno vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol (0-1 in casa dell’Udinese e 3-0 al Ferraris con il Parma): tre successi di fila in Serie A mantenendo la porta inviolata non capitano da marzo 2015.

I rossoneri non hanno subito gol nelle ultime cinque sfide di campionato (2-0 in casa con il Benevento, poi il doppio successo in Piemonte, prima 0-3 con la Juventus e poi 0-7 con il Torino; infine lo 0-0 casalingo contro il Cagliari e il successo per 0-2 di Bergamo con l’Atalanta). L’ultima volta che i rossoneri registrarono almeno sei cleen sheet consecutivi in Serie A fu il 1994 con Fabio Capello alla guida (la serie terminò a nove).