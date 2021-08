Sampdoria-Milan, Giroud pronto all’esordio: la curiosa statistica

Sampdoria-Milan, Olivier Giroud è pronto all’esordio in Serie A. Ecco la curiosa statistica per i rossoneri se dovesse andare in rete

Sampdoria-Milan è ormai alle porte, mancano sempre meno giorni. Per i rossoneri, oltre che l’esordio in campionato, potrebbe anche essere l’occasione per migliorare una particolare statistica.

Olivier Giroud, infatti, potrebbe diventare il 15esimo marcatore francese differente nella storia del Milan in Serie A TIM: i rossoneri sono già la squadra con più giocatori di questa nazionalità in gol nella competizione. Una motivazione in più in vista della gara contro la Sampdoria.