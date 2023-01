Sampdoria Milan Femminile 0-2 LIVE: ritmi più bassi

Scende in campo il Milan Femminile, avversaria la Sampdoria nel match di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Scende in campo il Milan Femminile, avversaria la Sampdoria nel match di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Sintesi Sampdoria Milan femminile 0-2

1′ Inizia il match

5′ Gol Mesjasz – sugli sviluppi di calcio d’angolo la polacca brava a sfuttare una spiazzata di testa di Adami e al volo con un tiro ad incrociare sblocca il match

12′ Occasione Thomas – lancio dalle retrovie di Mesjasz per la compagna che a tu per tu con Odden prova il pallonetto ma non è precisa e la conclusione finisce alta

22′ Tiro Conc – azione corale della Sampdoria che porta la Cedeno fino alla linea di fondo, passaggio rasoterra arretrato per la compagna che calcia di prima ì, conclusione imprecisa e alta

23′ Occasione Piemonte – l’attaccante rossonera e brava ad imporsi di fisico e a tu per per tu con Odden prova a dribbrarla, ci riesce ma da posizione defilata. Il suo tentativo di pallonetto viene salvato sulla linea dalla difesa

29′ Occasione Piemonte – azione di contropiede di Asllani, fraseggio tra Mascarello e Vigilucci, cross da quale nasce una mischia la cui respinta è raccolta dalla 18 rossonera che al calcia al volo ma trova l’opposizione di Odden

34′ Calcio di rigore per il Milan -Bergamaschi ruba il tempo a Pettenuzzo che la stende in area

35′ Gol Asllani – la svedese non sbaglia dal dischietto spiazzando Odden con una conclusione rasoterra

45′ Tiro Cedeno – azione corale della Samp in ripartenza che premia la numero 19 che prova la conclusione a giro, blocca Giuliani

45’+1′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

50′ Ritmi più bassi, la Sampdoria prova a ribellarsi al doppio svantaggio il Milan difende in maniera attenta

68′ La Samp attacca il Milan si chiude e riparte ma alle rossonere sta mancando l’ultimo passaggio

Migliore in campo

Al termine del match

Sampdoria Milan Femminile 0-2: risultato e tabellino

Sampdoria (4-4-2) : Odden, Panzeri, Cuschieri, Oliviero, Pettenuzzo; Fallico, Pisani, Conc, Prugna; Cedeno, Tarenzi. A disposizione: Fabiano, Brunelli, Lopez, Rincon, Seghir, Taleb, Re, Gago, Giordano. All. Cincotta

Milan (4-2-3-1) : Giuliani; Guagni, Mesjasz, Fusetti, Vigilucci; Adami, Mascarello; Bergamaschi, Asllani, Tommaso; Piemonte. A disposizione: Fedele, Babb, Thrige, Nouwen, K.Dubcova, M.Dubcova, Soffia, Grimshaw, Carage

ARBITRO: Ancora

AMMONITE: 54’Oliviero;

MARCATRICI: 5′ Mesjasz; 35′ Asllani;