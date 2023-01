Sampdoria Femminile, Cincotta: «Il Milan è fortissimo, ha tante campionesse». Ecco le parole del tecnico della Sampdoria

Antonio Cincotta, allenatore della Sampdoria Women, ha parlato al termine del match di Serie A Femminile contro il Milan. Ecco le dichiarazioni raccolte:

SAMPDORIA – «È un momento delicato per la società, dobbiamo ritrovare tutti quanti quella forza interiore che ti permette di affrontare le situazioni complesse. Dobbiamo solo allontanare le voci e pensare a fare punti. Ho visto una Sampdoria che ha giocato bene, ma abbiamo un problema con il gol, non riusciamo a concretizzare e diventa difficile».

MILAN – «Il Milan è un insieme campionesse, è fortissimo ed è sempre stato fortissimo. Deve solo trovare continuità negli scontri diretti. Vive sicuramente un campionato diverso dal nostro: loro lottano per lo Scudetto, noi per salvarci. Ma siamo usciti dal campo con tanti complimenti, penso meritati».

RECUPERI – «È da tre mesi che siamo senza attaccanti, rivederle in campo è già qualcosa. È fondamentale per uscire dalla crisi recuperare tutte».

CONC – «È una ragazza esperta, che non molla mai. Una vera combattente, possiamo parlare solo bene di lei. Anche in virtù di quanto fatto oggi in campo».