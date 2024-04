Salvini annuncia: «Non sarò allo stadio né a Roma Milan né al derby». Le parole del vicepremier e tifoso rossonero

Matteo Salvini non sarà allo stadio Olimpico per seguire il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma e non sarà neanche a San Siro per il derby contro l’Inter, in programma lunedì. Ecco le parole del vicepremier e tifoso rossonero riportate dall’agenzia DIRE:

PAROLE – «Niente Milan in questi giorni. Non sarò alla partita giovedì e né al derby»