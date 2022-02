ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Salernitana Milan: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live del match dell’Arechi valido per la 26esima giornata di Serie A

Milan di scena all’Arechi in occasione della 26esima giornata di Serie A: avversario di giornata la Salernitana. I rossoneri cercano i tre punti per mettere ulteriore pressione a Inter e Napoli.

Salernitana Milan: sintesi e moviola

1′ Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Arechi.

3′ Ribery avvia l’azione sulla sinistra, cross di Ranieri, un rimpallo favorisce nuovamente il francese a centro area che però liscia il tiro con il destro.

4′ Conclusione dal limite di Ranieri, facile per Maignan.

5′ GOL MILAN 0-1 Theo Hernandez riceve palla sulla linea mediana, entra dentro al campo palla al piede e pesca splendidamente Messias solo davanti a Sepe; l’ex Crotone manda il portiere a sinistra e piazza il pallone col mancino sulla destra.

10′ Cross dalla destra di Mazzocchi, sul secondo palo salta Djuric ma Maignan blocca senza fatica.

12′ Tomori lancia Brahim Diaz nello spazio, lo spagnolo entra in area ma non riesce a concludere a rete, guadagnando solo un calcio d’angolo.

14′ Radovanovic a terra Problema muscolare per il centrocampista che sembra non farcela.

15′ Sostituzione Salernitana Fuori Radovanovic, dentro Ederson.

17′ Punizione dal limite per fallo su Leao, Bennacer prova a sorprendere Sepe sul suo palo ma il portiere campano vola e la mette in corner.

23′ Tacco di Giroud al limite che libera Leao al tiro; mancino deviato, solo corner.

24′ Tonali e Coulibaly a terra Scontro a metà campo tra i due giocatori, ad aver la peggio sembra essere il centrocampista rossonero che ha accusato un problema muscolare.

26′ Tonali sembra non farcela; si tocca insistentemente l’inguine destro; Kessie è già pronto a subentrare.

28′ Tonali rientra in campo; il mediano rossonero vuole testare le condizioni del suo adduttore prima di eventualmente dare ‘forfait’.

29′ GOL SALERNITANA 1-1 Contropiede fulminante della Salernitana, Mazzocchi crossa al centro per Djuric, Maignan cerca un’uscita avventata, colpisce l’avversario anziché il pallone che rimane vagante in area per Bonazzoli che si coordina in spaccata e batte anche il tentativo disperato di Theo Hernandez sulla linea.

35′ Ammonito Bennacer Tonali perde un brutto pallone a metà campo, Bennacer deve rimediare fermando Bonazzoli; era diffidato, salterà l’Udinese.

39′ Fabbri costretto a cambiare l’orologio, gioco che si ferma per una manciata di secondi.

41′ Theo scodella in area per Leao che la mette in mezzo, Sepe si tuffa ma non la blocca, si avventa Messias ma alla fine è ancora Sepe ad uscirne con il pallone tra le mani.

43′ Giroud offre un cioccolatino a Leao a centro area, il portoghese si fa fermare da Ederson, non riuscendo né a calciare, né a servire Tonali.

45′ Recupero 3′ concessi da Fabbri.

45’+1′ Mazzocchi a terra Entrata in scivolata di Theo Hernandez, pulita sul pallone per Fabbri ma il terzino granata resta a terra e necessita dell’intervento di medico e massaggiatore.

45’+4′ Fine 1° tempo Intervallo, squadre negli spogliatoi.

Sostituzione Milan all’intervallo Fuori Bennacer, dentro Kessie.

46′ Secondo tempo Iniziata la ripresa all’Arechi.

47′ Cross di Tonali, Leao si avvita in rovesciata, palla fuori di pochissimo.

52′ Ammonito Ederson Fallo a centrocampo su Calabria ad interrompere una ripartenza.

54′ Cross dalla destra di Kessie, a centro area Romagnoli fa sponda per Giroud che colpisce male con la fronte e spedisce sul fondo.

59′ Ribery riceve al vertice sinistro, punta Tomori e mette un rasoterra per Djuric che non ci arriva di un soffio.

60′ Ammonito Giroud Il francese riceve da Messias, si ritrova tutto solo davanti a Sepe che respinge e subito dopo entrata in netto ritardo su Fazio.

61′ Sostituzione Milan Fuori Diaz, dentro Rebic.

66′ Maignan si avventura nel dribbling su Bonazzoli che gli ruba palla, cerca il gol di ‘rabona’, monumentale Romagnoli a salvare sulla linea.

67′ Ribery a terra Problemi al polpaccio destro per il francese.

Salernitana Milan 1-1: risultato e tabellino

RETI: 5′ Messias (M), 29′ Bonazzoli (S).

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Radovanovic (dal 15′ Ederson), Coulibaly, Ribery; Djuric, Bonazzoli. All. Davide Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer (dal 46′ Kessie); Messias, Diaz (dal 61′ Rebic), Leao; Giroud. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna.

AMMONITI: Bennacer (M), Ederson (S), GIroud (M).