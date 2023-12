Salernitana Milan, clima teso in casa granata e Iervolino duro: «Ho sempre rispettato questa città». Le parole del presidente

Il clima non è sicuramente dei migliori quello in casa Salernitana che sfiderà venerdì il Milan. Dopo lo striscione dei tifosi contro Iervolino, che citava “Iervolino pusillanime” è stato lo stesso presidente a parlare in conferenza stampa.

PAROLE – «In questi giorni ho ricevuto con una irriconoscenza incredibile degli striscioni offensivi e minacciosi. Credo ci sia un’allucinazione diffusa perché ho sempre rispettato questa città e questa tifoseria con i fatti. Non accetto compromessi, non accetto la violenza e non mi piegherò mai a questo modo di fare. Sono convinto che possiamo farcela, abbiamo bisogno dei tifosi e di tutti quelli che hanno a cuore la Salernitana. Serve energia positiva e bisogna remare tutti dalla stessa parte».