Salernitana a rischio esclusione dalla Serie A: ecco le ultime

La Salernitana rischia l’esclusione dalla Serie A in caso di mancata cessione del club entro la fine del 2021. Le ultime notizie, secondo quanto riportato dall’Ansa, non sono confortevoli per i tifosi.

I trustee Melior Trust e Wildar Trust non hanno perfezionato alcun passaggio di quote ai nuovi acquirenti e, al momento, non ci sarebbero trattative in corso.