Saelemaekers a Dazn: «Abbiamo alzato il livello, sull'Inter... »

Saelemaekers ha parlato a Dazn nel pre partita di Empoli Milan, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Le sue parole:

RUOLO – «A me piace sia a destra che a sinistra, dove mi mette il mister devo fare il mio lavoro, l’Empoli ha giocato bene ma nel secondo tempo abbiamo alzato il livello»

COMPETIZIONE NEL RUOLO – «Avere giocatori forti nel ruolo è uno stimolo, sono giovane sono importante, miro a migliorare sempre»

INTER – «La Serie A non vince con così tanto in anticipo, basta vincere contro l’Inter al ritorno e poi magari fanno una partita non buona e torniamo al primo posto»