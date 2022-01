ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Saelemaekers il peggiore in Venezia-Milan: media del 5 in pagella per l’esterno di Pioli che resta in campo per 45′

Partita negativa quella di Alexis Saelemaekers al Penzo di Venezia. Per i giornali questa mattina in edicola è lui il peggior rossonero in campo.

Per Gazzetta è da 5: «L’unico che fatica con le rotazioni offensive: non partecipa al bel gioco. Fuori posizione e fuori partita. Così Pioli dopo 45’ lo lascia… Fuori».