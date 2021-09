Saelemaekers Milan: secondo assist per il belga

Saelemaekers Milan: il belga è in grande crescita nelle ultime uscite. Il racconto delle sue prestazioni in Serie A

Il Milan continua a crescere nel collettivo e nei singoli. Uno di questi è senza dubbio Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, nelle ultime due gare contro Venezia e Spezia è risultato decisivo, cancellando le prestazioni opache con Liverpool e Juventus.

Saelemaekers, infatti, ha collezionato due assist consecutivi: prima mettendo in porta Theo Hernandez, poi servendo Brahim Diaz per la rete decisiva di sabato pomeriggio. Adesso, il belga è chiamato ad un esame ben più impegnativo, ovvero, confermare la sua crescita contro l’Atletico Madrid in Champions League.