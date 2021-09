Brahim Diaz-Saelemaekers: la coppia che sta trascinando il Milan

I due ’99 continuano a crescere e a incidere: velocità, dinamismo, assit e gol che stanno portando in alto il Milan

Brahim Diaz in questo momento è l’uomo in più del Milan, tre gol in sei partite e un progresso impressionante rispetto alla stagione passata. Quella di Spezia era la sua prima panchina di stagione, un meritato riposo fisico dopo essere stato titolare e aver giocato fino a ieri il novanta per cento dei minuti. Il trequartista spagnolo è stato forse il primo a pronunciare in estate la parola magica scudetto. Senza paura, così come non ha avuto timori a prendersi la numero dieci che era rimasta libera dopo l’addio di Calhanoglu, una cambio che fino ad ora nei tifosi rossoneri non ha provocato sensazioni di rimorso o nostalgia, che anzi lo hanno anche osannato dedicandogli quel coro che un tempo era cantato per Kakà.

Saelemaekers invece è arrivato dal Belgio a Milano in punta di piedi nessuno lo conosceva veramente, per non dire affatto. In poco tempo si è preso il posto da titolare, è cresciuto e si è preso l’amore dei tifosi e quel posto sulla fascia destra d’attacco che, salvo turn over rimane suo. Contro il Venezia è stato decisivo con un assist per Theo Hernandez, contro lo Spezia si è ripetuto servendo in maniera vincente Brahim Diaz. I ’99 salgono al potere.