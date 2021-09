Milan Venezia: Theo Hernandez MVP del match

Milan Venezia: Theo Hernandez è stato eletto migliore in campo nel match vinto 2-0 dai rossoneri a San Siro

Milan Venezia: Theo Hernandez è stato eletto migliore in campo nel match vinto dai rossoneri a San Siro contro i biancocelesti. Prestazione super del terzino francese che entrato dalla panchina ha spaccato la partita.

Dai suoi piedi sono partiti l’assist per il primo gol di Brahim Diaz e poi il tiro che ha battuto un incolpevole Maenpaa. Ma non è tutto. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, se il Milan è già in quota lo deve anche al suo esterno tuttofare. Ieri ha segnato il suo sedicesimo gol rossonero in 87 partite. Niente male per un terzino.