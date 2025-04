Saelemaekers, possibile ritorno al Milan: l’annuncio fa uscire qualche dubbio. Avete sentito?

Saelemaekers tra Roma e Milan, un futuro ancora da definire. Prima del match con l’Atalanta le parole di Moncada hanno fatto venire qualche dubbio

Il futuro di Alexis Saelemakers è tutt’altro che definito, le parole rilasciate da Geoffrey Moncada nel prepartita di Milan–Atalanta, lasciano aperte più opzioni per il suo futuro.

LE PAROLE – «Discorsi con la Roma per Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers? Sono contento per Saelemaekers: lo conoscevo già dai tempi dell’Anderlecht, dove giocava in quella posizione. Il nostro modulo è anche per lui. Con la Roma sono due prestiti diversi e dobbiamo parlarne come tali».