Sacchi su Bennacer: «A parte il gol, mi è piaciuto per come ha diretto le operazioni in mezzo al campo». Le parole del tecnico rossonero

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Bennacer dopo Atalanta-Milan. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«A parte il gol, davvero bello per il modo in cui ha preparato il tiro e per la precisione, mi è piaciuto per come ha diretto le operazioni in mezzo al campo. Sempre pronto al pressing e ad accorciare la squadra. Bravo anche a far girare il pallone velocemente. La rapidità di tocco è fondamentale nel calcio moderno».