Sacchi sul Milan: «Lotta scudetto compromessa! Ora la squadra ha un obbligo». Le ultimissime sulla squadra rossonera

Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la situazione attuale del Milan. Di seguito le sue parole sugli obiettivi dei rossoneri

SACCHI SUL MILAN – «Detto che la Juve ha strameritato di vincere contro il Milan e che i bianconeri mi sembrano in crescita, va anche sottolineato che per queste due squadre la corsa scudetto è compromessa. Tutto può succedere, per carità, però mi pare che il Napoli e l’Inter viaggino a una velocità decisamente superiore. A questo punto, dunque, sia il Milan sia la Juve hanno l’obbligo di proseguire il cammino in Champions League».