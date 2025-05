Sacchi non le manda a dire alla dirigenza del Milan: le sue dichiarazioni sul mercato effettuato. Segui le ultimissime

Arrigo Sacchi nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport ha attaccato la dirigenza del Milan, criticando aspramente le scelte di mercato. Per lui il meno colpevole è Conceicao.

LE PAROLE: «Il Milan è un insieme di giocatori che sono stati presi a casaccio. Non discuto le loro qualità tecniche individuali, anche se potrei farlo: il problema, qui, è che non sono elementi in grado di formare una squadra. Io avevo un gruppo di ragazzi affidabili, intelligenti, disponibili, che seguivano le mie indicazioni. Adesso, invece, si vanno a fare acquisti all’estero, e francamente non ne capisco la ragione, arrivano giocatori che provengono da esperienze e culture differenti, bisogna cercare di amalgamarli, ma in questo modo com’è possibile dare uno stile?».