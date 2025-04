Sacchi a La Gazzetta, provocazione per il Milan: «Un colpo di telefono lo farei»

Sacchi lancia la pazza idea per il Milan. L’ex allenatore a La Gazzetta dello Sport ha dato un consiglio alla dirigenza

Arrigo Sacchi e la pazza idea per il Milan del 2025/2026. I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo allenatore e l’ex tecnico dei rossoneri e della Nazionale Italiana ha lanciato una provocazione: chiamerebbe Carlo Ancelotti. Questo il suo intervento a La Gazzetta dello Sport:

LE PAROLE – «Se fossi un dirigente del Milan un colpo di telefono a Carletto lo farei: non costa nulla. Sarebbe perfetto per gestire una fase delicata, per far capire a tanti giocatori che cosa significa far parte di un club come il Milan».