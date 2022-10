Sacchi: «Il Milan deve aggredire sin dall’inizio della gara». Le parole dell’ex allenatore rossonero

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi parla così del match tra Empoli e Milan. Le sue parole.

«Il Milan deve entrare in campo più grintoso, più determinato. I ragazzi di Pioli, fin dall’inizio, devono aggredire. “Siamo qui per vincere!”, ecco il messaggio che devono mandare all’avversario. Invece, se giochi in modo blando, gli altri prendono coraggio e possono metterti in crisi come ha fatto l’Empoli. I toscani, per come hanno condotto la partita, avrebbero probabilmente meritato il pareggio»