Sacchi: «Allegri al Milan? Il club deve prima di tutto fare una cosa»

Sacchi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato della possibilità di vedere Allegri al Milan

Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul nuovo allenatore del Milan. A suo avviso il club dovrebbe prima fare chiarezza a livello societario.

LE PAROLE – «Il Milan deve, prima di tutto, fare chiarezza a livello societario. E poi, se deciderà di prendere Allegri, dovrà appoggiarlo sempre e comunque. Sapete che a me piace un calcio diverso da quello che fa praticare Max, però io lo rispetto tantissimo per quello che ha vinto e per il lavoro che fa. Si colloca perfettamente nel solco della tradizione italiana».