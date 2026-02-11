Sabatini svela un retroscena su Nkunku: «Ecco perché l’attaccante francese era sul mercato. Furlani e Ibrahimovic…»

Sabatini, sul suo canale Youtube, ha rivelato un retroscena che riguarda Nkunku e la sessione di mercato invernale

Il recente successo del Milan contro il Bologna non ha portato solo tre punti, ma ha anche sollevato il velo su alcuni movimenti di mercato rimasti finora nell’ombra. Secondo quanto rivelato da Sandro Sabatini sul proprio canale YouTube, il futuro di Christopher Nkunku è stato a un passo dall’essere lontano da Milanello. La dirigenza, rappresentata da Ibrahimovic e Furlani, sembrava intenzionata a cedere il francese per alleggerire il bilancio dopo l’importante investimento sostenuto.

«Nkunku era sul mercato per Ibrahimovic e Furlani, doveva andar via perché erano stati troppi i soldi spesi da Tare per Nkunku» ha svelato il giornalista, spiegando come il giocatore fosse stato proposto a diversi club. Tuttavia, a cambiare il destino dell’attaccante è stato l’intervento deciso dell’area tecnica, che ha puntato forte sulla permanenza del talento ex Chelsea.

Sabatini, il muro di Allegri e il riscatto sul campo

Il ruolo di Massimiliano Allegri è stato decisivo non solo tatticamente, ma anche nella gestione psicologica del calciatore. Nonostante le voci di addio, il tecnico ha assecondato il desiderio di Nkunku di restare in rossonero, venendo ripagato con una prestazione maiuscola proprio nell’ultima gara di campionato. Sabatini ha sottolineato come il feeling tra l’allenatore e il giocatore sia la chiave di questa rinascita, nonostante le assenze pesanti di Leao e Pulisic.

«Il Milan ha vinto molto facile contro il Bologna e va detto senza pudore e timore che è stata una partita nella quale il Milan di Allegri ha dato una lezione di calcio al Bologna di Italiano». Un giudizio perentorio che esalta la solidità della squadra rossonera, capace di imporsi nettamente anche senza i suoi uomini di punta e di mettere a tacere le critiche sulla presunta “fortuna” del tecnico livornese, che sembra aver trovato la quadra definitiva nel suo sistema di gioco.