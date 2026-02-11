Mercato Milan, svolta Nkunku! Scenario a sorpresa per l’estate, quell’opzione non è più così certa

Mercato Milan, dopo la mancata partenza nel mese di gennaio Nkunku potrebbe ora rimanere in rossonero anche in estate

Il futuro di Christopher Nkunku al Milan è stato uno dei temi più caldi dell’ultimo calciomercato invernale, un vero e proprio “thriller” diplomatico che ha visto la dirigenza rossonera divisa a metà. In un recente intervento sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi ha fatto luce sui retroscena che hanno portato il francese a restare a Milanello, nonostante le forti sirene turche e inglesi.

Mercato Milan: Nkunku, il retroscena della cessione mancata

Secondo quanto emerso, la permanenza di Nkunku non è stata scontata. Dietro le quinte di Via Aldo Rossi si è consumato un dibattito acceso sulla sua posizione:

Dirigenza al Bivio: Una parte della dirigenza milanista aveva preso seriamente in considerazione l’idea di cederlo a gennaio . Le offerte del Fenerbahçe e i sondaggi di alcuni club di Premier League (Arsenal e Liverpool) avevano tentato una fetta della società, preoccupata dal rendimento altalenante e dall’alto ingaggio del giocatore.

La Scelta di Nkunku: A fare la differenza è stata la volontà ferrea del calciatore. Come rivelato da Guidi, Nkunku è stato categorico con il suo agente: «Io al Milan voglio rimanere» . Il francese sente di non aver ancora mostrato il suo vero valore a causa di una preparazione estiva saltata che ne ha condizionato i primi mesi in Italia.

L'Intervista della Svolta: In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, il numero 7 ha blindato la sua posizione: "Non ho mai pensato di lasciare il Milan a gennaio. È il club più importante d'Italia e qui voglio vincere titoli". Parole che hanno rassicurato Allegri e spento le voci di un addio immediato.

Scenario Estate 2026

Nonostante la conferma di Nkunku, il Milan non resterà a guardare. Marco Guidi ha sottolineato che l’arrivo di un attaccante di fascia alta in estate è ormai certo e non dipenderà necessariamente dal futuro del francese. La dirigenza vuole affiancare a Gimenez e Füllkrug un profilo di livello internazionale per alzare ulteriormente l’asticella in vista della Champions 2026/27.