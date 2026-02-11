Mercato Milan, svolta Nkunku! Scenario a sorpresa per l’estate, quell’opzione non è più così certa

Connect with us

Mercato Milan, dopo la mancata partenza nel mese di gennaio Nkunku potrebbe ora rimanere in rossonero anche in estate

Il futuro di Christopher Nkunku al Milan è stato uno dei temi più caldi dell’ultimo calciomercato invernale, un vero e proprio “thriller” diplomatico che ha visto la dirigenza rossonera divisa a metà. In un recente intervento sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi ha fatto luce sui retroscena che hanno portato il francese a restare a Milanello, nonostante le forti sirene turche e inglesi.

Mercato Milan: Nkunku, il retroscena della cessione mancata

Secondo quanto emerso, la permanenza di Nkunku non è stata scontata. Dietro le quinte di Via Aldo Rossi si è consumato un dibattito acceso sulla sua posizione:

  • Dirigenza al Bivio: Una parte della dirigenza milanista aveva preso seriamente in considerazione l’idea di cederlo a gennaio. Le offerte del Fenerbahçe e i sondaggi di alcuni club di Premier League (Arsenal e Liverpool) avevano tentato una fetta della società, preoccupata dal rendimento altalenante e dall’alto ingaggio del giocatore.
  • La Scelta di Nkunku: A fare la differenza è stata la volontà ferrea del calciatore. Come rivelato da Guidi, Nkunku è stato categorico con il suo agente: «Io al Milan voglio rimanere». Il francese sente di non aver ancora mostrato il suo vero valore a causa di una preparazione estiva saltata che ne ha condizionato i primi mesi in Italia.
  • L’Intervista della Svolta: In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, il numero 7 ha blindato la sua posizione: “Non ho mai pensato di lasciare il Milan a gennaio. È il club più importante d’Italia e qui voglio vincere titoli”. Parole che hanno rassicurato Allegri e spento le voci di un addio immediato.

Scenario Estate 2026

Nonostante la conferma di Nkunku, il Milan non resterà a guardare. Marco Guidi ha sottolineato che l’arrivo di un attaccante di fascia alta in estate è ormai certo e non dipenderà necessariamente dal futuro del francese. La dirigenza vuole affiancare a Gimenez e Füllkrug un profilo di livello internazionale per alzare ulteriormente l’asticella in vista della Champions 2026/27.

