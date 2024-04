Sabatini e l’auspicio per Milan Inter: «Sia la Festa del Rispetto prima che quella dello scudetto». L’articolo del giornalista

Il giornalista Sabatini ha commentato su calciomercato.com quello che sarà il derby tra Milan e Inter.

PAROLE – «Derby, dunque: che fare? Abbassare i toni, l’attesa, le aspettative. L’Inter è sicura dello scudetto perfino più di quanto lo sia il Milan del secondo posto. Non è in gioco la supremazia cittadina, perché le ultime sfide sono stati tutte appannaggio della squadra che adesso vince lo scudetto. Questo derby può invertire un po’ la tendenza, ma non cancellare la storia, almeno quella recente.

Esiste un solo derby in cui c’è il rischio che il pubblico delle tribune faccia più casino delle curve. E che i giocatori in campo si comportino peggio dei tifosi. È il derby che per la prima volta si gioca di lunedì, senza alcuna concorrenza sportiva e assoluta visibilità mondiale. Fate festa senza esagerare. E se non garantite di stringervi la mano a fine partite, almeno abbracciatevi prima che inizi. Buon derby. E che sia la Festa del Rispetto, prima ancora che la festa dello scudetto».