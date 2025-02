Condividi via email

Rugani condannato a 6 mesi di carcere: patente revocata. Cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Daniele Rugani, giocatore di proprietà della Juventus attualmente in prestito fino al termine di questa stagione all’Ajax, è stato condannato oggi da un giudice di Torino per guida in stato di ebbrezza.

Il 21 luglio 2023 è stato sottoposto all’alcol test dopo un incidente per fortuna senza conseguenze. Oltre alla pena di 6 mesi d’arresto sono stati anche aggiunti anche 2000 euro.