Ronaldo Juve, finalmente è arrivato il giorno della verità

Un’anonima domenica di fine luglio momento clou di un mese che deciderà il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juve. E soprattutto metterà a tacere le continue speculazioni, alimentate dall’atteggiamento dello stesso campione portoghese.

Dai ripetuti silenzi agli scarsi apprezzamenti per il trionfo europeo dei compagni italiani, per concludere con il criptico messaggio social di una settimana fa che preannunciava il fatidico momento della decisione. Fatidico per cosa, ovviamente, non è dato sapersi.

