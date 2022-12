Romagnoli su Mihajlovic: «Era schietto, ma con un cuore grande»

Alessio Romagnoli ha espresso qualche parole a Lazio Style Channel sulla scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Le sue dichiarazioni

Alessio Romagnoli ha parlato a Lazio Style Channel di Sinisa Mihajlovic. Le sue parole:

MIHAJLOVIC – «Dispiace tanto perchè era una persona fantastica. Ho avuto la persona di conoscerlo di persona, non solo di lavorarci insieme. Famiglia straordinaria, è stato fondamentale per me. Un uomo vero, sincero. Un dispiacere enorme. Era una persona spettacolare, difficile da trovare. Una delle poche nel mondo del calcio. Fa veramente male, ha lottato fino all’ultimo contro la malattia. Resterà un grandissimo ricordo di lui. Con lui sono bastate due telefonate, una per andare alla Sampdoria e una per andare al Milan. Gli si può solamente dire di sì perchè chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa che era uno vero e schietto ma con un cuore grandissimo. Faccio le condoglianze alla famiglia e ricordarlo nel miglior modo possibile».