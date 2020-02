Romagnoli: «Partita a porte chiuse? Fa strano, vogliamo i tre punti»

Alessio Romagnoli ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Milan TV sul match di campionato contro il Genoa, le sue parole

Sul match a porte chiuse: «Sarà un match molto strano. Giocare senza il pubblico sarà ancor più dura. La loro spinta ci dava molta carica, dovremo dimostrare molto e fare una grande partita per portare a casa tre punti. Per me sarà la prima volta giocare senza pubblico».

Sull’importanza del match: «Ogni partita è importante. Ci alleniamo per dare sempre il massimo in ogni gara. Contro il Genoa sarà una sfida fondamentale per restare aggrappati al sesto posto. Vale molto come tutte le prossime partite».

Sul coronavirus: «È una situazione molto critica. L’Italia è una nazione forte. Si rialzerà. Spero che questa epidemia diminuisca con il tempo, in modo tale da poter giocare le prossime partite con a fianco i tifosi».