Romagnoli a LSC: «Arbitro? Meglio non parlare. In gare così è difficile». Le parole del difensore biancoceleste dopo la sconfitta

Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la sconfitta contro il Milan. Ecco le parole del difensore della Lazio:

«In partite così è difficile, andare sotto due a zero i primi minuti non è facile rimontare con una squadra come il Milan che è molto fisica e aggressiva. Partita equilibrata, purtroppo l’inizio ci ha penalizzato un po’ poi tutte le decisioni arbitrali che è meglio non parlare perché sennò finivamo forse in uno in campo. Sono state clamorose. È andata così, adesso abbiamo quattro finali. Andiamo avanti».