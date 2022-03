Romagnoli Lazio, si stringe: offerta ritoccata e nuovo vertice con l’agente

La Lazio vuole stringere per Alessio Romagnoli: offerta ritoccata al difensore e nuovo vertice in programma con l’agente

La Lazio vuole stringere per Alessio Romagnoli. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Lotito ha alzato l’offerta al difensore passando da 3 milioni a 3,2 di base fissa. Ora la palla passa al giocatore rossonero che deve decidere cosa fare: vestire la maglia del club che ha sempre tifato oppure giocare per un club che potrebbe lottare per lo scudetto?

Intanto Tare ha fissato un incontro con l’entourage di Romagnoli (rappresentato da Raiola) per i prossimi giorni, potrebbe essere quello decisivo per la fumata bianca. Il difensore firmerebbe un contratto di cinque anni, chiudendo così la carriera in biancoceleste.